Sosyalist Emekçiler Partisi Samsun İl Örgütü'nden Migros Depo İşçilerine Destek: İşçilere Reva Görülen Yüzde 28'lik Zam Açlık ve Sefalet Zammıdır

Sosyalist Emekçiler Partisi, Migros depo işçilerinin düşük zam oranlarına karşı başlattığı eyleme destek vererek, işçilerin taleplerinin karşılanmasını istedi. Yapılan açıklamada işçilerin ücretlerine yüzde 50 zam yapılması gerektiği vurgulandı.

(SAMSUN) – Sosyalist Emekçiler Partisi Samsun İl Örgütü, Migros depo işçilerinin eylemine destek verdi. Migros mağazası önünde yapılan eylemde konuşan Yasir Cömert, "İşçilere reva görülen yüzde 28'lik zam oranı apaçık bir şekilde açlık ve sefalet zammıdır. Patron ve sarı sendika işçilere açık açık 'Sizi açlığa mahküm edeceğiz' demektedir. Migros depo işçilerinin talepleri çok net, Migros depolarında çalışan tüm işçilerin ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılsın" dedi.

Migros'a taşeron hizmet veren depolarda çalışan yaklaşık 5 bin işçi, düşük ücret artışları ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı 24 Ocak'ta iş bırakma eylemine başladı. Sosyalist Emekçiler Partisi Samsun İl Örgütü, eylemdeki işçilere destek vererek Migros önünde açıklama yaptı. İl eylemdeki işçilere destek için basın açıklaması yaptı. Migros önünde yapılan eylemde parti adına açıklama yapan Yasir Cömert, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Migros depolarında çalışan işçiler, Migros patronunun ve sarı sendikanın onlara reva gördüğü yüzde 28'lik zam oranını kabul etmeyerek işyerlerinde mücadeleye başladılar. İşçilere reva görülen yüzde 28'lik zam oranı apaçık bir şekilde açlık ve sefalet zammıdır. Patron ve sarı sendika işçilere açık açık 'Sizi açlığa mahküm edeceğiz' demektedir. Migros depo işçilerinin talepleri çok net, Migros depolarında çalışan tüm işçilerin ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılsın. İşçilerin hak etmiş olduğu promosyon hakkının eksiksiz ödenmesi gerekir. İşçilerin ücretlerine ilişkin vergiyi işçinin değil Migros patronunun ödemesi gerekir. Koşulsuz şartsız Migros'ta çalışan tüm taşeronların iş kolu değişmeksizin kadroya alınması. Bu talepler karşılanana kadar kamuoyu Migros patronlarına karşı tüm duyarlılığını sergileyecek ve bu meselenin kapatılmasına müsaade edilmeyecektir.

Bu ülkede milyonlarca insan, işçinin sırtından geçinen doymak bilmeyen patronlara karşı asla boyun eğmeyecekler. Bizler her geçen gün fabrikalarda, tarlalarda, işyerlerinde günde 10-12 saat insanca olmayan koşullarda çalıştırılırken onlar oturdukları yerden sıcak koltuklarında işçilere açlığı gösteriyorlar. Sefalet dayatıyorlar. Bu ülkenin üzerine adeta bir akbaba sürüsü gibi çöken bu asalaklar, zenginler kendi ceplerinden servetlerinden başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Çok iyi biliyoruz ki bu ülkede nerede bir hak arayışı, nerede bir ekmek kavgası varsa patronlar ve onların bekçileri el ele verip bu mücadeleyi, bu kararlı iradeyi kırmak, yok etmek istiyorlar. Bunun karşısında ise ülkenin dört bir yanında işçiler mücadelelerini büyütüyorlar. Patrona ve sarı sendikaya karşı mücadelelerini sürdürüyorlar. Bugün direnen Migros depo işçileri ülkenin dört bir yanında mücadele veren emekçilere güç ve umut veriyorlar. Migros depo işçileri 2022 yılında vermiş oldukları mücadele ile nasıl kazandılarsa bugün de kazanacaklardır."

