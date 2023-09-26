MHP'li kadınlardan aşure hayrı

MHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Mevlid Kandili dolayısıyla bin kişilik aşure hayrı yaptı.

Mhp Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Mevlid Kandili dolayısıyla bin kişilik aşure hayrı yaptı.

Mhp Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Mevlid Kandili dolayısıyla aşure hayrı gerçekleştirdi. Parti binası önünde gerçekleştirilen bin kişilik lokma hayrında vatanı uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler de anılırken, yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

Mevlid Kandili sebebiyle ilçe kadın kolları olarak hayır yaptıklarını ifade eden MHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Edebiye Bozkurt; "Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi H.z. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin, dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili'mizin aziz Türk milletine, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Biz de bu sebeple parti binamızın önünde bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdik. Allah hayrımızı kabul etsin" dedi.

Lokma hayrına MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, MHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Edebiye Bozkurt ile MHP il ve ilçe parti yönetimi katıldı. - AYDIN