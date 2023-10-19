Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma programı iptal edildi

Elazığ Belediyesi tarafından 20 Ekim Cuma günü yapılması planlanan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma programı milli yas sebebiyle iptal edildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 yılını "Mevlana Yılı" ilan etmesi dolayısıyla Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümünde 20 Ekim Cuma günü Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlemeyi planladığımız Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Mevlevi Sema Ayin-i Şerif'i programı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle iptal edilmiştir. Vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi." - ELAZIĞ