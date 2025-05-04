Meteoroloji Çalışanları Havacılık Tazminatında Ayrımcılık Yaşıyor

(ELAZIĞ) - Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) çalışanlarına verilen havacılık tazminat payının yetersiz olduğunu savunarak, "Meteoroloji personelinin en az yüzde 50'si doğrudan havacılık faaliyetlerine hizmet etmektedir. Bu oran bazı birimlerde yüzde 90'lara kadar çıkmaktadır. Ancak ne yazık ki, bu hayati rol karşısında aldıkları karşılık, diğer havacılık personeline göre onlarca kat daha az olmaktadır" dedi.

Çivi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanlarına verilen havacılık tazminatı konusunda Türkiye'deki çalışanların mağdur edildiğini ve gereken tazminat ödemelerini alamadığını söyledi. "Meteoroloji çalışanlarına yapılan bu ayrımcılığın düzeltilmesini" isteyen Çivi, şunları söyledi:

"Havacılık tazminatı Eurocontrol tarafından (Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü) bir ülkenin hava sahasını kullanan üye havayolu şirketlerinden toplanan hava seyrüsefer ücretlerinin bir kısmının, hava trafik hizmetlerine katkıda bulunan personele ödenmesi amacıyla dağıtılan bir ödemedir. Türkiye'de bu tazminat, özellikle Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanlarına 'Havacılık Tazminatı' olarak ödenir. Ancak, bu tazminattan Meteoroloji çalışanlarına yeterince pay verilmemektedir. Ayrıca adı geçen üç kurum arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Eurocontrol payı düşük olup, kendi masraflarını dahi karşılayamamaktadır.

"Meteoroloji personeli emeğinin karşılığını alamıyor"

Meteoroloji personelinin yüzde 50'sinin havacılık faaliyetlerinde hizmet vermesine rağmen aldıkları hizmet tazminatının diğer iki kurum çalışanlarının aldıklarından onlarca kat daha düşük olduğunu belirten Çivi, şöyle konuştu:

"2024 yılı verilerine göre, Eurocontrol tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesine yapılan ödemelerin yüzde 95,6'sı DHMİ'ye, yüzde 3,8'i Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ve yüzde 0,6'sı da SHGM'ye yapılmıştır. Meteoroloji personelinin en az yüzde 50'si doğrudan havacılık faaliyetlerine hizmet etmektedir. Bu oran bazı birimlerde yüzde 90'lara kadar çıkmaktadır. Ancak ne yazık ki, bu hayati rol karşısında aldıkları karşılık, diğer havacılık personeline göre onlarca kat daha az olmaktadır. DHMİ ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında yıllardır süregelen bir protokol bulunmaktadır. Bu protokol kapsamında Meteoroloji personeli, DHMİ kontrolündeki havacılık faaliyetlerine katkı sunmaktadır. Ancak bu işbirliğine rağmen, DHMİ personeli yüksek oranlarda havacılık tazminatı alırken, MGM personeline bu katkı göz ardı edilerek neredeyse hiçbir karşılık verilmemektedir. Aynı işi yapan, hatta kaza-kırım durumlarında ilk sorguya çekilen MGM çalışanı, adeta yok sayılmaktadır. Bu durum, yalnızca kurumsal bir adaletsizlik değil, aynı zamanda çalışma barışını bozan ve motivasyonu düşüren yapısal bir haksızlıktır.

DHMİ ve SHGM bünyesindeki benzer pozisyonlardaki personel, aylık 130 ila 140 bin lira arasında havacılık tazminatı alırken, MGM bünyesinde aynı hizmeti veren personel, yalnızca bin 400 TL ile 2 bin 800 lira arası almaktadır. Bu fark 45-50 kata kadar çıkmaktadır. Bu çarpıcı tablo, sadece bireysel gelir farkı değil, aynı zamanda devletin kendi kurumları arasında oluşturduğu bir eşitsizliği göstermektedir. Bu farkın meşru hiçbir açıklaması yoktur. Aynı havalimanında, aynı kulede, aynı radarda çalışan insanlara bu kadar farklı şekilde farklı ücretler verilemez."