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Mesleki Eğitim ve İşbirliği Protokolü Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi

Mesleki Eğitim ve İşbirliği Protokolü Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Kars'ta yapılan toplantıda, proje okuluna yeni atamalar gerçekleştirilerek mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedeflendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve İşbirliği Protokolü kapsamında, Şubat ayı Protokol Yürütme Kurulu (PYK) Toplantısını gerçekleştirildi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, KATSO Başkanı Kadir Bozan, Milli Eğitim Müdürü Vekili Selma Özkesemen, Milli Eğitim Şube Müdürü Yener Karakuş, Kars Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Güven Bekirhan ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Aliekber Turan katıldı.

Toplantda, Proje Okulu olarak belirlenen Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yeni atamalar gerçekleştirildi. Keyhum Tepebaş'ı okul müdürü, Vedat Erkmen'i ise müdür yardımcısı olarak atandı. Ayrıca, PYK tarafından 10 öğretmenin ataması yapıldı.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve özel sektörle uyumlu hale getirilmesi adına önemli bir adım atıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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