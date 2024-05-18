Üye Girişi
Haberler

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Gençlere Kapılarını Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında lise öğrencisi gençlere kapılarını açtı. Savaş uçakları ve helikopterin önünde pilotlarla birlikte Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan gençler, bayram sevinci yaşadı.

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında lise öğrencisi gençlere kapılarını açtı. Savaş uçakları ve helikopterin önünde pilotlarla birlikte Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan gençler, bayram sevinci yaşadı.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki üssü gezip savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı nefes kesen tatbikatlara katılan genç misafirlerine seslenen cesur pilotlar, "Bugün F-16'ları biz uçuruyoruz. Yarın Kaan'ları, Kızılelma'ları siz uçuracaksınız" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının düzenlediği etkinliğe katılan Merzifon Fen Lisesi ve İrfanlı Anadolu Lisesi öğrencilerine birliğin görevleri ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi. Savaşan şahin F-16 savaş uçağının simülatörünü kullanan öğrenciler, uçak müzesinde sergilenen eski uçakların önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

151'inci Filo ve Melek Filo ile tatbikata katıldılar

Çağrı adı 'Tunç' olan 151'inci Filo bünyesindeki F-16 savaş uçaklarını yakından tanıma şansı bulan gençlerden biri pilot giysilerini giyip bindiği savaşan şahinin içinden poz verdi. Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları olarak bilinen "Melek Filo" bünyesindeki helikoptere de binen gençler, gerçeği aratmayan arama-kurtarma tatbikatında da askeri teçhizat giyip rol üstlenmenin heyecanını yaşadılar. Gençler, güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra yaşanan afetler sonrası dakikalarla yarışılan tahliye çalışmalarında en aktif rolü oynayan timlerin çalışmalarını gururla takip etti.

Tüyleri diken diken eden koreografi

Etkinliğin finalinde yerde konuşlu 3 adet F-16 savaş uçağının yanında sıralanan pilotlar, askeri personel ve öğrenciler Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Helikopterin de katıldığı koreografiyi üstlerinden yakın uçuş yapan 3 adet F-16 uçağı tamamladı. Öğrenciler, uçakların çıkardığı sesin de etkisiyle tüyleri diken diken eden o anları yaşamanın gururunu paylaştı.

"Onlar gökyüzünde uçtuğu sürece biz burada huzurluyuz"

F-16 savaş uçağına binmenin sevincini yaşadığını belirten Yusuf Coşkun, "Küçüklükten bu yana hayalim savaş pilotu olmaktı. Etkinlikle bu hayalime çok katkı sundular. F-16'ya binmek inanılmaz, çok güzel bir duygu. Benim için muhteşem bir deneyim oldu" diye konuştu. Tıp eğitimi almayı planlarken katıldığı bu etkinlikte kadın askeri tabiple tanışıp sohbet eden Betül Tekçam, askeri tabipliğe yönelmeyi hedeflediğini söyledi. Cesur pilotların gösterilerine hayran kalan Zeynep Ünal da, "Onlar gökyüzünde uçtuğu sürece biz burada mutlu ve huzurluyuz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde ve kalplerinizde"

Ağırlamaktan büyük mutluluk duydukları gençlerin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş ise, "Bu bayramı gençlere hediye eden Atatürk, Türkiye'nin aydınlık geleceğini gençlerde görmüştür. Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde ve kalplerinizdedir" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

19 Mayıs Merzifon Gençlik Pilot Spor Yerel Spor Güncel Haberler

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

 Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

Bakmadan Geçme

19 Mayıs Mesajları ve Sözleri! İşte En Güzel 19 Mayıs Şiirleri 19 Mayıs 1919'da ne oldu, 19 Mayıs anlamı ne? 19 Mayıs İZMİR yol koşusu ne zaman nerede yapılacak, şartları ne, yol kaç km (MARATON İZMİR)? 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Fury Usyk maçı nasıl izlenir? Tyson Fury Usyk maçı Türkiye yayını var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! #128167 Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki #9917 #128250 CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Mayıs günün maçları nereden izlenir? #9917 #128250 Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kim? Son Kale Hacıbey filmi konusu ne? Son Kale Hacıbey ne zaman, nerede çekildi? #128250 Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu ne? Kırımlı ne zaman, nerede çekildi? #128250 Allah Yazdıysa Bozsun filmi oyuncuları kim? Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne? Allah Yazdıysa Bozsun ne zaman, nerede çekildi? #128250 Dominik Cumhuriyeti bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Güney Kore bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? Bulgaristan bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Dallas Mavericks OKC Thunder NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936
Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title