Mersin'de Üretici Kadın Stantları Yeni Yıl İçin Kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi hem kadın elinden üretimi desteklemek hem de kadın emeğine vurgu yapmak ve kadınlara yeni gelir kapıları oluşturmak amacıyla kent genelinde sürdürdüğü üretici kadın stantlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu çerçevede, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı üretici kadın stantları bu kez, yeni yıl çerçevesinde bir alış veriş merkezinde kuruldu. 1 Ocak'a kadar üretici kadınların stant açacağı alış veriş merkezinde kadınlar, el emeği yeni yıl temalı ürünlerle ve hediyelik süs eşyaları ile birlikte stantlarının başında olacaklar.

Üretici kadınlar yeni yıl için birbirinden eşsiz tasarımlar ortaya koydu

Ürettiği ürünlerden elde ettiği gelirlerin bir kısmını sokak hayvanlarına, kimsesiz çocuklara ve engelli bireylere ayırdığını söyleyen Tülay Pekol, "Hem evime büyük bir katkı sağlamış oluyorum hem de bütçemin bir kısmını ayırdıktan sonra sokak hayvanlarına, kimsesiz çocuklara, engelli arkadaşlarımıza destek oluyorum" dedi. Üreten bütün kadınların bu stantlarda yer alması gerektiğini söyleyen Pekol, "Üretici firmaların mağazalarına nazaran, bizlerin üretmiş olduğu ürünler daha kişiye özel ve fiyatı uygun. Örneğin dış piyasada satış fiyatı 2 bin lira olan ürünleri, daha uygun fiyata bizlerden alabilirler. Bütün arkadaşlarımıza da aynı şekilde destek olmuş olurlar" diye konuştu.

Bankacılık sektörünü bırakmasının ardından hobilerine yönelen ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde hobilerinden para kazanmaya başlayan üretici kadınlardan Esin Özöksüz ise ilk kez yılbaşı konseptiyle stant açtığını belirtti. Yılbaşı temalı kapı süsü, nazar boncukları ve seramikten yapılma pek çok ürünü sergilediğini belirten Özöksüz, "Tüm üretici kadınlarla yılbaşı sonuna kadar buradayız. Sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında bütün Mersinlileri standımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi standımızda kadınlarla birlikteyiz"

Seramik öğretmeni olan Özge Emine Yılmaz, ablasıyla birlikte üretim yaptıklarını belirterek, el emeği ürünlerini stantta sattıklarını ifade etti. Üreten tüm kadınlarla birlikte ilerlediklerini kaydeden Yılmaz, "Karaduvar'daki kadınların elinden çıkan ürünlerimiz de burada var. Birçok kadına, kadın üreticinin ürünlerini satıyoruz. Kendi standımızda kadınlarla birlikteyiz" şeklinde konuştu.

Üretici Özlem Yılmaz da yeni yıl teması içeren ürünleri ile stantta yerini aldı. Keyifli bir şekilde yeni yılı karşılayacaklarını söyleyen Yılmaz, "Kadın üreticiler olarak biz her sene belirli dönemlerde ve dönüşümlü olarak burada stantlar açıyoruz. Herkesi üretici kadın ürünlerini almaya davet ediyorum. Hep beraber yeni yılı karşılayabiliriz" diye konuştu. - MERSİN