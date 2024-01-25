Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tömük Mahallesi'nde Kadın ve Çocuk Atölyesi Açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle dezavantajlı mahallelerde kadınlara yönelik eğitim ve kurs vermek amacıyla hayata geçirdiği Kadın ve Çocuk Atölyeleri'ne bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir tarafından Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde hizmete açılan Tömüklü Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınlara yönelik ilk eğitimlerini vermeye başladı.

Kadın istihdamının artırılması ve kadın emeğinin değerlenmesi için atölye çalışmalarının yanı sıra eğitimler düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçel Soroptomist Kulübü iş birliğinde Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde 5 hafta sürecek 'Kırsal Bölge Kadın Eğitim Bilgilendirme ve Güçlendirme Sunumları ve Atölye Çalışmaları'nın 2. haftası kapsamında Prof. Dr. Aynur Özge tarafından 'Alzheimer Nedir? Belirtileri Nelerdir?' konulu eğitim düzenledi. Eğitimde; Alzheimer belirtileri ve teşhisi, risk faktörleri, evreleri, hasta ve hasta yakınlarının davranış biçimleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve çok sayıda Tömüklü kadın katıldı. Eğitimin ardından Meral Seçer, el sanatları, dikiş ve dokuma, cilt bakımı gibi kursların verildiği atölyeyi gezip, el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi. Eğitim sonrası katılımcılara geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve atıkların değerlendirilmesi için kompost yapımı da gösterildi. Etkinliğin ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından katılımcılara temel yangın eğitimi, yangın türleri ve çeşitleri, yangın kaynakları hakkında bilgi verildi.

SEÇER: "KADINLARIN HEM SOSYALLEŞMESİ HEM DE YENİ BECERİLER KAZANMASI İÇİN KIYMETLİ BİR ALAN"

Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin daha önce atıl bir vaziyette olduğunu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde binanın restore edildiğini aktaran Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi harika atölyeler kurmuş" dedi.

Atölyede geleneksel dokuma, dikiş, cilt bakımı gibi eğitimlerin verildiğini aktaran Seçer, "En güzel yanı ise binanın alt kısmında bir kreş yapılmış. Yine kursa gelen kadınların çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri ve annelerinin rahat kurs alabilmelerini sağlayacak ortam yaratılmış. Kadınların hem sosyalleşmesi kendini ifade edebilmesi hem de daha sonra yeni beceriler kazanması açısından kıymetli bir çalışma alanı" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin İçel Soroptomist Derneği ile iş birliği halinde düzenlenen eğitime yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Seçer, "Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KUŞ: "ATIKLARIMIZI ÇÖPE ATMAYIP DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Çevre Mühendisi olarak Gürcan Kuş, mutfaktan çıkan atıkların değerlendirilmesi ve toprağın güçlendirilmesi için kompost yaptıklarını dile getirerek, kompost yaparken kahverengi ve yeşil malzemeleri kullandıklarını söyledi. Kahverengi malzemelerin karbon, yeşil malzemelerin ise azot içerdiğini aktaran Kuş, "Bunları dengeleyip bir kapta biriktirip toprak hazırlıyoruz. Güçlendirilmiş bir toprak oluşturuyoruz. Mutfaktan çıkan patates, salatalık, soğan, biber aklımıza ne gelirse evde kullandığımız yeşil malzemelerden kompost yapabiliyoruz. Bunun haricinde de karton, kurumuş yaprak, yumurta kabuğu gibi maddeleri komposta ekleyebiliyoruz. Süt ve süt ürünlerini, et, tavuk, balık ürünlerini kullanmıyoruz. Çünkü belli bir süreden sonra bunlar patojen içeriyor. Sistemimizi bozuyor" diye konuştu.

Kompost yapımında sıcaklığın oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Kuş, "Yazın en az bir buçuk ay beklemek lazım ama bu süre kışın daha da uzayabiliyor. Kompost yaparken yaptığımız kabın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre bu süre değişebiliyor. Renk dönüşümünden de hazır olup olmadığını anlıyoruz. Rengi siyaha döndü mü kompost hazır demektir. Bunu çiçek dikiminde ve balkon bitkilerinde kullanabiliyoruz" dedi.

DOLU DOLU GEÇEN ETKİNLİK, KADINLARDAN TAM NOT ALDI

Etkinliği çok faydalı bulduğunu aktaran Nuray Karaaslan, "Yeni bilgiler öğrendik. Bilmediklerimizi duyduk. İçimiz açıldı. Etkinlik benim için çok güzel oldu" dedi.

Katılımcılardan Didem Büyükpolat da etkinliği çok beğendiğini ve memnun kaldığını dile getirerek, "İçeriğini çok güzel buldum. Benim dedem de Alzheimer'dan vefat etmişti Alzheimer çağımızın hastalığı olduğu için kendi adıma ben çok faydalandım. Kadınların boş zamanlarını doldurabileceği güzel bir atölye olmuş" diye konuştu.

Etkinlikte çok güzel bilgiler öğrendiklerini söyleyen Nevin Yılmaz ise "Çok memnun kaldım. Kayınbabam da Alzheimer hastasıydı. Bilmediğimiz birçok yeni bilgi öğrendik. Çok yararlı buldum. Burası şimdi cıvıl cıvıl oldu. Böyle küçük bir yerde bu atölye bizim için yeterli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer' e bize burayı kazandırdığı ve bir araya getirdiği için teşekkür ederim" dedi.