Mersin'deki okullardaki çocuklara 100 ton narenciye dağıtılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ilkokul çağındaki çocukların günlük c vitamini ihtiyacının karşılanması amacıyla okullarda narenciye dağıtımına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni bir proje hayata geçirilerek, ilkokul çağındaki çocukların günlük c vitamini ihtiyacının karşılanması için okullarda narenciye dağıtmaya başlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen projede, özellikle Türkiye genelinde narenciye ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Mersin'de, narenciye üreticilerinin desteklenmesi ve narenciye tüketimi ile ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Proje ile birlikte 13 ilçede eş zamanlı olarak toplam 100 ton narenciye çocuklara ulaştırılacak. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin narenciye dağıttığı ilk adres Toroslar ilçesinde yer alan Çağdaşkent Şehit Erol Özkul İlkokulu oldu.

"Proje sayesinde narenciye üreticilerimize de destek veriyoruz"

Mersin'de narenciye üretiminin çok yüksek olduğunu belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "371 bin dekar alanda, toplamda 885 bin ton narenciye üretimimiz var. Bu da çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin neredeyse yüzde 25'ini ilimiz karşılıyor. Bizler, narenciye üreticilerimize destek olmak amacıyla, üreticilerden aldığımız 100 ton narenciyeyi okullarımızda dağıtmaya başladık. Hem narenciye tüketiminde bir farkındalık oluşturmak hem de narenciye tüketimini artırabilmek adına bu projeyi gerçekleştirdik" dedi. Yaptıkları farkındalık projesi sayesinde okula giden öğrencilerin günlük c vitamini ihtiyacının da karşılandığını aktaran Şahutoğlu, kent genelinde tarım potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ve üreticileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

"Çocuklarımızın bağışıklığını güçlendirip, gelişimlerine destek oluyoruz"

Vatandaşların beslenme ihtiyacını karşılamak için bu projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım ise "Bu projemizde, kıymetlimiz olan çocuklarımızı c vitamini deposu olan narenciyelerle buluşturmak için okulumuza geldik. Mersin genelinde 13 ilçede 100 ton mandalinayı bütün okullarımıza dağıtacağız. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bizim için önemli. Aynı zamanda çocuklarımızın narenciyeleri evlerine götürmeleri için ikram da ediyoruz" diye konuştu.

Narenciye üretiminin Akdeniz Bölgesinde çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Yıldırım, "Çocuklarımızın gelişimi açısından c vitamini, özellikle kış aylarında çok önemli bir besin kaynağı. O yüzden bizler de narenciye ile çocuklarımızın bağışıklıklarını güçlendirip, iyi bir şekilde gelişmesini ve yetişmesini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, günlük c vitamini ihtiyacını Büyükşehir Belediyesi ile karşılıyor

Öğrencilerden Meryem Sultan Koç, portakal ve mandalinayı çok sevdiğini belirterek, "Kış gelince hemen anneme söylüyorum, o da alıyor. Çünkü kışın bize iyi geliyor ve c vitamini deposu. Hem de çok tatlı. Meyveler dağıtıldığı için çok mutlu oldum. Vahap Başkanıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN