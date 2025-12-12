Haberler

MB Başkanı Karahan'ın annesi son yolculuğuna Uşak'ta uğurlanacak

MB Başkanı Karahan'ın annesi son yolculuğuna Uşak'ta uğurlanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek ve ardından Uşak'taki aile mezarlığına defnedilecek.

Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan'ın hayatını kaybeden annesi Op. Dr. Hatice Karahan, pazar günü son yolculuğuna Uşak'taki aile mezarlığında uğurlanacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan, hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Hatice Karahan için yarın ikindi vakti İstanbul Fatih Camisinde cenaze töreni düzenlenecek. Op. Dr. Karahan'ın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Trump: Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes sağlandı

Trump, iki komşuyu daha barıştırdı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
title