MB Başkanı Karahan'ın annesi son yolculuğuna Uşak'ta uğurlanacak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek ve ardından Uşak'taki aile mezarlığına defnedilecek.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan, hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Hatice Karahan için yarın ikindi vakti İstanbul Fatih Camisinde cenaze töreni düzenlenecek. Op. Dr. Karahan'ın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel