Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan Eskişehir'de

Eskişehir'e gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Vali Hüseyin Aksoy'a ziyarettte bulundu.

Başkan Karahan, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Valiliğe ziyarette bulunan Başkan Karahan, gelişi sırasında Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı. Ziyaretinin anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Başkan Karahan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Aksoy, ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karahan ise, misafirperverliğinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Karahan'ın, gün içinde birçok ziyaret ve programa katılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR