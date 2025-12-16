Merinos Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu mezarı başında anıldı

Merinos Halı kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 19. yılında mezarı başında ailesi, yakınları, çalışanları ve vatandaşların katılımı ile Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı. Anma töreninde Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu bir konuşma yaparak, Merhem Mehmet Erdemoğlu'nun çizdiği yoldan ayrılmadan hizmet etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Erdemoğlu Aile kabristanında Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun mezarı başında yapılan anma törenine Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ile tüm aile üyeleri hazır bulundu. Erdemoğlu ailesi, akrabaları ve sevenlerinin yan ısıra Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan okullarda öğrenim gören öğrencilerin de katıldığı anma töreninde Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi.

Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun ebediyete intikalinin 19. Yılında mezarı başında yapılan anma töreninde aile adına bir konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun ebediyete intikalinin seneyi devriyesinde mezarı başında tüm ailenin ve sevenlerinin hazır bulunduklarını kaydederek, "Sevgili babacığım, tüm aile fertleri ve sevenlerin de birlikte buradayız. Bizlere miras olarak bıraktığın ilkeler doğrultusunda, çok çalışarak başarılı olmak zorundayız. Ancak başarılı olur isek ailemize, akrabalarımıza, hemşerilerimize, ülkemize ve milletimize faydalı olabiliriz. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk ve adalet ilkelerine bağlı kalarak, bizlere bıraktığın en büyük mirası olan ilkelerinden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bizler, babamızın çizdiğin ilkelerden sapmadan, asla yalan söylemeden, her zaman dürüstlükten şaşmadan, çalışanlarımızın paralarını alın teri kurumadan ödeyerek, ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin her tarafında başta bölgemiz olmak üzere eğitimden sağlığa, spordan sosyal yardımlara, camilerden taziye evlerine kadar gençlerimizin dünya ölçeğinde yetişmesi ve gelişmesi için yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Ülkemize, devletimize, milletimize ve bayrağımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Erdemoğlu ailesi adına bu burada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP