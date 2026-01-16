Tatilde gençlerin rotası gençlik merkezi olacak
Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, 2025-2026 eğitim-öğretim yarıyıl tatilinde çocuklar ve gençler için bilim, sanat, spor ve edebiyat alanlarında geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor. 'Gençlik Kış Kulübü' kapsamında resim, müzik, robotik kodlama ve eğlenceli bilimsel deneylerle dolu bir program hazırlandı.
Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, yarıyıl tatilinde çocukları ve gençleri bilimden sanata, spordan edebiyata kadar uzanan geniş bir etkinlik yelpazesiyle buluşturuyor.
Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Uluslararası Gençlik Merkezi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sömestr tatili için kapılarını ardına kadar açıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) vizyon projesi olan "Gençlik Kış Kulübü" kapsamında hazırlanan programla, gençler tatili sadece dinlenerek değil, kendilerini geliştirerek geçirecek.
Programda; resim, seramik, ebru, müzik ve drama atölyeleri ön plana çıkıyor. Kitap okuma saatleri ve yazarlık söyleşileriyle desteklenen etkinlikler, gençlerin edebiyatla olan bağını güçlendirirken kendilerini ifade etme yeteneklerine de katkı sağlayacak.
Program dahilinde; Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Robotik Kodlama uygulamaları, Uzay ve Havacılık çalışmaları, eğlenceli bilimsel deneyler gerçekleştirilecek. Bu uygulamalı çalışmalar sayesinde gençler, teorik bilgileri pratiğe dökerek keşfetme ve üretme heyecanını yaşayacak. - MUĞLA