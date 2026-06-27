Muğla'da gönüllü gençlerden örnek farkındalık çalışması

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. Gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla çocuklar için sportif faaliyetler ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlendi.

Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, çocuklar ve gönüllü gençler bir araya gelerek sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı. Birlikte hareket etme, paylaşma ve takım ruhunu ön plana çıkaran sportif aktivitelerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları da sahada yeniden canlandırıldı. Etkinlik boyunca doyasıya eğlenen çocukların heyecanı ve mutluluğu renkli görüntülere sahne oldu.

Yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımlarından birinin çocukları ve gençleri sporla, sosyal faaliyetlerle buluşturarak sağlıklı yaşam bilinci aşılamak olduğunu belirtti. Organizasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gönüllü gençlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, çocuklarımızla birlikte hareket ederek, eğlenerek ve paylaşarak sağlıklı yaşam bilincini güçlendirdik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bu yoldaki en büyük motivasyonumuz oldu. Bağımlılıktan uzak, sporla ve sosyal aktivitelerle büyüyen bir nesil için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı