Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan Toplu Sözleşme Teklifine Sert Eleştiri

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifine ilişkin, "Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz" dedi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin son teklifini sendikalara iletti. Buna göre 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027 ilk altı ayı için 4 ve ikinci altı ay içinse yine yüzde 4 teklif edildi.

"Bu teklif son teklif olamaz"

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından verilen teklifi değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sayın Bakanın bize az önce sunduğu 10 artı 6 teklifin üzerine 2 puan ekleyerek 11 artı 7 diye 2026 yılını, 2027'yi ise 4 artı 4 bırakıyoruz diyerek, bin lira taban aylığa zam teklifini ise geçenlerde bir açıklamayla yapmıştı. Böyle bir şey olmaz. Adres doğru ama miktar yanlış demiştik. Bu rakamlarla bu son teklif diyor. Böyle bir şey olamaz. Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez ve bu da milletimizi olumsuz ettiler. Buna kimse fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı" dedi.

"Kamuda ücret dengesizliğinin önüne geçmek lazım"

Yalçın, verilen teklifle kamuda oluşan ücret dengesizliğinin önüne geçilemeyeceğini ifade ederek, "Az önce ifade ettiğim en düşük devlet memuru maaşı 47 bin 500, bekar hizmetli maaşı. Bu maaşı siz en düşük, aynı statüde, aynı yan yana beraber işi yapan, biri bardakları dolu getirip, öbürü boş götüren, birisi süpürgenin bir tarafından tutup öbürü paspası çeken, ikisi de güvenlik görevlisi olarak kapıda bulunan, iki çalışan arasındaki ücret dengesini sağlamazsanız, birini 66, birini de 47 bin 500'de bırakırsanız bu olur mu? Bu dengesizliğin önüne geçmek lazım" diye konuştu.

"Son teklif cümlesini kabul etmiyoruz, masada diğer tekliflerimiz var"

Sürecin 19 Ağustos'a kadar devam ettiğine dikkati çeken Yalçın, "Son teklif cümlesini ise asla kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Masa devam ediyor. Yarın masa devam edecek. Ertesi gün sabaha kadar masa işletilebilir. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Biz 7/24 bu konuda süreci işletmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Masada diğer tekliflerimiz var. Mühendisinden şube müdürüne, akademisyenden idari personeline, genel idari hizmetler sınıfından tutun da diğer bütün alanlara varana kadar, Aile Yılı konusuna varana kadar masada birçok teklifimiz var. 3600 ek göstergeden bir derece verilmesine varana kadar hepsi masada konuşulan ve çözüm beklenen hususlar. Onlar da düzeltilmeli" açıklamasında bulundu. - ANKARA