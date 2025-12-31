Haberler

Müteahhit Mehmet Kaya'dan yeni yıl mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, 2026 yılına yönelik umut dolu bir yeni yıl mesajı yayımladı. Mesajda barış, huzur ve dayanışma temaları ön planda yer aldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde uzun yıllardan beri inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, yeni yıl vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı Müteahhit Mehmet Kaya İnşaat yayımladığı mesajında, "Acı-tatlı hatıraları, bize güç veren tecrübeleri ve umut dolu gelişmeleriyle 2025 yılını geride bırakırken, yeni başlangıçların, taze umutların ve huzur dolu günlerin müjdecisi olan 2026 yılına hep birlikte adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılın, Arabanlı hemşehrilerim başta üzere aziz milletimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur, refah, dayanışma ve karşılıklı anlayış getirmesini diliyorum. Sevginin, hoşgörünün ve birlik ruhunun güçlendiği; dostluğun, paylaşmanın ve iyiliğin çoğaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, umutla karşıladığımız 2026 yılının ülkemize, milletimize ve kıymetli Arabanlı hemşerilerime sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor; yeni yılınızı en içten sevgi ve saygılarımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
