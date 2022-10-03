Marmaris, Sonbahara Hazırlanıyor

İlçe genelinde dere, mazgal ve ızgaraları rutin olarak temizleyen Marmaris Belediyesi, sonbaharın gelmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Marmaris Belediyesi yağmur mevsimi öncesi çalışmalara ağırlık verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dereler, kanallar ve kenar yollarında büyüyen otları temizleyip, bunların yanında bulunan ağaçları budayarak sonbahar hazırlıklarına devam ederken; Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de mazgal ve ızgaralarda büyüyen otları temizleyerek buralara atılan sigara izmariti, plastik, kağıt gibi atıkları topladı.

"MARMARİS'İN HER YERİNDEYİZ"

Yağmurlar başlamadan tüm mahallelerde bu çalışmayı yapacaklarını belirten Marmaris Belediyesi yetkilileri, "Sadece kendi sorumluluk alanımız olan sokak ve caddelerde değil Milli Park sahası içinde, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğu olan yerlerde, Muğla Büyüksehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu alanlarda kısacası Marmaris'in her köşesinde emek veriyoruz. Bu kapsamda şimdi de yaz boyu rutin olarak yaptığımız dere, kanal ve mazgal temizliğine ağırlık verdik. Dere ve kanallar bizim sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı yürütüyoruz" açıklaması yaptı.

EN ÇOK SİGARA İZMARİTİ ÇIKTI

Park Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yaptığı çalışmalarda dere ve kanallardan ağaç dalları, yaprak gibi atıkların yanı sıra kağıt, plastik gibi çöpler de toplandı. Mazgal ve ızgaralardan ise en çok çıkan sigara izmariti oldu.