Marmaris, Türkiye'nin en iyi yüzücülerine ev sahipliği yapacak

Marmaris'te gerçekleştirilecek 2026 Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası öncesinde hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor. Bu kapsamda Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Organizasyonun güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için alınacak önlemlerin ele alındığı toplantıda yarışma parkuru ile deniz alanında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin yanı sıra, kara alanında yürütülecek destek faaliyetleri de detaylı şekilde değerlendirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, sporcuların, teknik ekiplerin ve vatandaşların güvenliğine yönelik planlamalar gözden geçirildi. Ayrıca organizasyon sürecinde ihtiyaç duyulacak lojistik ve operasyonel destekler de gündeme gelirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Kaymakam Kaya, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek şampiyonanın Marmaris'in tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, organizasyonun başarıyla tamamlanabilmesi için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. 2026 Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'nın çok sayıda sporcu ve ziyaretçiyi Marmaris'te buluşturması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
