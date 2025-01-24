Marmarabirlik Zeytin Alımlarını Tamamladı

Marmarabirlik, ekim 2024'de başlattığı zeytin alımlarını bugün tamamlıyor. Zeytinde 20242-2025 kampanya dönemi kapanırken, Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yaklaşık 3 ay süren dönemde 5 bin 500 ton zeytin alımı yaptı.

Marmarabirlik'te 2024-2025 Kampanya dönemi bugün tamamlanıyor. Ekim ayının ortalarında başlayan zeytin alımları bugün mesai saati bitimi ile birlikte tamamlanıyor.

Orhangazi 5 bin 500 ton zeytin alımı yaptı

Ekim ayından bu yana Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi toplamda 5 bin 500 ton zeytin alımı gerçekleştirdi. Orhangazi kooperatifi kampanya dönemi öncesinde ise 7 bin ton rekolte beyanı almıştı.

Geçen hafta fiyat güncellemesi yapan ve fiyatları biraz daha yukarı çeken Marmarabirlik'te Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde ise şu ana kadar 6 dilim ödemede ürün alımlarının yüzde 50'si civarında toplam 140 milyon TL ödeme yapılmıştı. - BURSA