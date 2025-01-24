Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Marmarabirlik Zeytin Alımlarını Tamamladı

Marmarabirlik Zeytin Alımlarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmarabirlik, 2024-2025 kampanya dönemi zeytin alımlarını bugün tamamladı. Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, yaklaşık 3 ay süren alım dönemi boyunca 5 bin 500 ton zeytin satın aldı.

Marmarabirlik, ekim 2024'de başlattığı zeytin alımlarını bugün tamamlıyor. Zeytinde 20242-2025 kampanya dönemi kapanırken, Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yaklaşık 3 ay süren dönemde 5 bin 500 ton zeytin alımı yaptı.

Marmarabirlik'te 2024-2025 Kampanya dönemi bugün tamamlanıyor. Ekim ayının ortalarında başlayan zeytin alımları bugün mesai saati bitimi ile birlikte tamamlanıyor.

Orhangazi 5 bin 500 ton zeytin alımı yaptı

Ekim ayından bu yana Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi toplamda 5 bin 500 ton zeytin alımı gerçekleştirdi. Orhangazi kooperatifi kampanya dönemi öncesinde ise 7 bin ton rekolte beyanı almıştı.

Geçen hafta fiyat güncellemesi yapan ve fiyatları biraz daha yukarı çeken Marmarabirlik'te Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde ise şu ana kadar 6 dilim ödemede ürün alımlarının yüzde 50'si civarında toplam 140 milyon TL ödeme yapılmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dervişoğlu ölüm tehdidinde bulunanları açıkladı
img

3 erik için ödediği ücret şoke etti!
img

Okul basan veli, bir öğrenciyi boğarak öldürmeye çalıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Allan Saint-Maximin'in akrabası maçın önüne geçti

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.