Marmara Denizi'ndeki gemi yoğunluğu Avcılar'da havadan dronla görüntülendi

Marmara Denizi'nde yaşanan gemi yoğunluğu, Avcılar ilçesinden havadan görüntülendi. İstanbul'da gümrük sırası bekleyen tankerler ve yük gemilerinin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul Avcılar ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde yoğunluk oluşturan çok sayıda gemi dronla görüntülendi. Uluslararası deniz taşımacılığında önemli bir geçiş noktası olan Marmara Denizi'ndeki gemi yoğunluğu sahilden net bir şekilde gözlemlenirken, dron kamerasına havadan yansıyan görüntüler, Marmara Denizi'nin İstanbul Avcılar açıklarındaki yoğun deniz trafiğini gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı