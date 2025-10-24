Mardin'de 'Spor İçin Geç Değil' Projesi Coşkuyla Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, "Spor İçin Geç Değil" Projesi etkinlikleri Mardin'de coşkuyla başladı.

Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda, her yaştan vatandaşlar kurulan parkurlarda spor yaptı. Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanından başlayarak Mardin'in ara sokaklarında yürüyüş yaptı. Şarkılar ve türküler eşliğinde gerçekleşen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte konuşan Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bugün burada 'Spor İçin Geç Değil' Projesi için toplanmış bulunmaktayız. Herkes İçin Spor Federasyonu'nun bir faaliyeti, bir projesi daha bizi burada bir araya getirdi. Burada bu beşinci projeyi gerçekleştirdik. Biz şunu diyoruz evde, işte, her yerde spor. Bakın, amcamız spor yapıyor. Bizler, Mardin'de sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için tüm ekip arkadaşlarımız, şube müdürlerimiz, antrenörlerimiz ve bakanlığımızın her ferdi ile bütün Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de sporu bir yaşam biçimi hakine getirmek için canla başla mücadele ediyoruz. Biz diyoruz ki spor ve yaşam bir arada daha nice yaşlara diyorum. İnşallah burada daha çok faaliyet yapacağız" dedi.

"Spor için hiçbir zaman geç değil"

Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özcan ise "Kıymetli sporseverler, öncelikle 'Spor İçin Geç Değil' yürüyüşümüze katıldığınız için teşekkür ederim. Herkes İçin Spor Federasyonu olarak, bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında sporu hayatın bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün attığınız her adım, daha sağlıklı, daha aktif ve daha mutlu bir toplum için atılmış bir adımdır. Amacımız, her bir bireyi sporu hayatının bir parçası haline getirmeye teşvik etmek ve aynı zamanda hareketli ve sağlıklı bir toplum bilincini oluşturmaktır. Spor sadece bedenimizi değil, ruhumuzu güçlendirir ve bizleri, şu anda olduğu gibi, bir araya getirir. Katılımınızla bu farkındalığa güç kattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün, sporun saat olarak da geç değil yaş olarak da geç değil mantığında bir etkinlik düzenleyeceğiz. Unutmadan diyorum ki spor için hiçbir zaman geç değil" ifadelerini kullandı.

"Bu tür projeler farklı alanlarda genişler ve güzelleşir"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz da konuşmasında, spor kültürünün yaygınlaşmasının ulusal ve uluslararası başarıların temelini oluşturduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bu anlamda, 81 ilimize yaklaşık 6 bin 500 antrenör atadık. Burada da değerli antrenörlerimiz var, bu amaç için çalışıyorlar. Spor kültürü yaygınlaştığında, sportif başarının hem ulusal hem uluslararası başarının geldiğini biliyoruz. Diğer bir hedefimiz de ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmektir. Sporla ileri gitmiş ve başarı elde etmiş ülkelere baktığımızda, spor kültürünü yaygınlaştırmış, sporu bir yaşam biçimi gibi hayatının önemli yerine tutmuş anlayışta o kültürde ülkeleri görüyorsunuz. Bizler de bu amaçla çalışıyoruz. Bu tür projeler farklı alanlarda genişler ve güzelleşir. Spor için geç değil. Evet, gerçekten geç değil. Pek çok alanda yüz yaşını geçmiş maraton koşan insanları, belli yaşların ilerisinde performans sporu yapan insanları görüyoruz. Bunun sonucu olarak da nesiller boyu aktarılan bu kültürde sporda ulusal ve uluslararası başarıların geldiği yapıları görüyorsunuz. Spor için geç değil önemli bir etkinlik. Bu etkinliğin başarılı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Program, katılımcıların hep birlikte yaptığı yürüyüşle sona erdi. - MARDİN