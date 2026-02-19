Mardinliler Ramazan Alışverişinde Pahalılıktan Yakındı: İki Parça Erzak Alsan Para Bitiyor

Gülten Akgül

(MARDİN) - Ramazan ayı alışverişi için Mardin'de çarşı ve pazarlarda hareketlilik artarken, vatandaşlar yükselen gıda fiyatları nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandıklarını dile getirdi. Mardin sakinlerinden Serhat Ercan, ekonomik koşullar nedeniyle bu yıl ramazan sofralarının önceki yıllara göre daha kısıtlı olacağını belirterek, "Asgari ücretle geçinmek zaten imkansız. Aldığımız asgari ücret, kesinlikle bir aileyi kurtarmaz. İki kişilik bir aileyi bile idare etmez. İnşallah geçen seneki gibi bereketli sofralarımız olur ama mevcut ekonomik şartlarda bunu pek sanmıyorum. İki teneke yağ alsan veya iki parça erzak alsan para bitiyor" dedi.

Ramazan ayı hazırlıklarını Mardin'de son günün akşamına bırakan vatandaşlar çarşı ve pazarlara çıktı. Temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları özellikle dar gelirli aileleri düşündürüyor. Hurma, pirinç, yağ, bakliyat ve et fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle alışverişe çıkan Mardinliler, eskisi kadar rahat alışveriş yapamadıklarını ifade ediyor.

Mardin sakinlerinden İsmail Aytimur, market indirimlerini takip ettiğini belirterek, "Balık aldım indirimdeydi, bir de ayva aldım yemek için. Ayva yemeği yapılıyor bizde, onun için ayva aldım. Biraz yüksek. Zaten indirim kovalıyoruz, market market geziyoruz. Nerede, ne ucuzsa onu alıp çıkıyoruz" diye konuştu.

Kadri Kızılırmak da ramazan alışverişini bu yıl yapamadığını belirterek, "Ramazandır para yok. Parasızlıktan dolayı perişanlık. Millet nasıl geçinecek, nasıl? Bu sene daha berbat. Geçen sene daha iyiydi, bu sene daha berbat. 28 bin 170 alıyorum, geçinemiyoruz." dedi.

Serdar Abi isimli öğrenci de şunları söyledi:

"Ramazan alışverişlerinin maliyetinin geçen yıla göre daha da artacağını tahmin ediyorum. Geçen yıl aylık mutfak alışverişimizi 5 bin-7 bin lira civarında yaparken, Ramazan ayında bu tutar 15 bin lirayı geçti. Kiralar da arttı. Bu yıl nasıl olacak bilemiyorum. Geçen yıla kıyasla daha küçük bir sofra kurulması bekleniyor açıkçası. Durumu olmayan aileleri düşünürsek, bu yıl evine et yemeyecek aileler bile olacaktır. Bunun sebebi hayvansal gıdaların ve et fiyatlarının çok artış göstermesi. Henüz alışveriş yapmadığım için ne yapacağımızı bilemiyorum. Tek temennimiz, çocukların okula aç gitmemesi. Bir öğrenci olarak, ramazanın geçen yıla kıyasla çok daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Hem okul ihtiyaçları hem ramazan masrafları, bir de kışa denk gelmesiyle artan ısınma faturaları bizi zorlayacak."

"Fakirler artık kendini geçindiremiyor"

Mardin'de yaşayan Ramazan Demir de artan yaşam maliyetleri nedeniyle bu yıl ramazan'ın geçen seneye göre daha zor geçeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Geçen yıl kilosunu 450-500 liraya aldığınız eti, bu yıl 900 liraya alıyorsunuz. Fakirler artık kendini geçindiremiyor. Asgari ücret 28 bin olmuş ama bir adamın evi kiraysa ve 2-3 çocuğu okula gidiyorsa, bu parayla geçinmesi gerçekten çok zor. İnsanlar her şeyden kısmak zorunda kalacaklar. Geçen yıl sofralarına koyabildikleri şeyleri bu yıl alamayacaklar. Biz bile 1 kilo eti zor alıyoruz. Zam üstüne zam geliyor. Her şey çok zor, millet geçinemiyor, bu maaşlar yetmiyor."

Serhat Ercan isimli yurtaş ise, "Market alışverişini istediğim gibi yapamıyorum çünkü her şey ateş pahası" dedi. Asgari ücretle geçinmenin imkansız olduğunu söyleyen Ercan, "Asgari ücret, kesinlikle bir aileyi kurtarmaz. İki kişilik bir aileyi bile idare etmez. Ekonomi yüzünden ramazan hazırlıklarının istediğimiz gibi olmayacağını düşünüyorum. İnşallah geçen seneki gibi bereketli sofralarımız olur ama mevcut ekonomik şartlarda bunu pek sanmıyorum. İki teneke yağ alsan veya iki parça erzak alsan para bitiyor. Asgari ücretle neye yetecek ki? Ben kendim için değil, kirada oturanlar için konuşuyorum; kirası, elektriği, faturası, erzağı var. Bu insanlar nasıl geçinecek? Pek bir umudum yok ama inşallah durumu düzeltirler."

Kaynak: ANKA