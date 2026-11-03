Mardin'de domates ve biber 100 liraya ulaşınca yurttaşlar alışverişte zorlandı

Haber : Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'de yurttaşlar hayat pahalılığından yakındı. Pazarda domates ve biberin kilogram fiyatının 100 liraya ulaşmasından ve bin liralık alışverişle poşetlerini dolduramamaktan yakınan Mardinli, "Markete gidiyoruz, boş çıkıyoruz. Sadece bizi ayakta tutacak kadar alabiliyoruz" dedi.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıkladığı gün Mardin'de vatandaşlar, temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış karşısında bütçelerini denkleştirmekte zorlandıklarını, alışveriş listelerini küçültmek ve ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Özellikle kira, faturalar ve gıda harcamalarının gelirlerinin büyük bölümünü tükettiğini belirten Mardinliler, çocuklarının okul harçlıklarını karşılamakta bile zorlandıklarını dile getirdi.

Mehmet Nasır Günel adlı yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, zengin ile yoksul arasındaki ekonomik uçurumun giderek büyüdüğünü söyledi. Günel, "Her şey bitmiş vallahi. Zenginlerin biraz işleri iyi, iyi geçiniyorlar ama diğerleri fakir fukara, hepsi perişan olmuşlar. Bir kilo domates 100 lira, bir kilo biber 100 lira. Adamın maaşı 25-30 bin lira. Ev kirası, su, elektrik faturaları derken maaşın hepsi bitiyor" diye konuştu.

Pazardan alışveriş yapan Ahmet Süer de pazardan aldığı ufak poşeti göstererek, "Ekonomi çok kötü, her şey pahalı. Kimse bir şey alamıyor. Pazara gittim, bin liraya eşya aldım, işte bu kadar. İyi değil yani, gittikçe daha kötü oluyor" dedi.

"PAZARA GİDİYORUZ, BOŞ GELİYORUZ"

Zeynel Abidin Demir adlı kent sakini ise, "Zengin insan her şeyi alabilir ama fakir insan alamaz. Para olmasa tabii sıkıntı çekiyoruz, zorlanıyoruz. Normal geçimimizi sürdürüp gitmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayakkabı boyacısı vatandaş ise şu yorumu yaptı:

"Vallahi pazar, market ateş gibidir. Hiçbir şey alamıyoruz, krizdir. Markete gidiyorsun, boş çıkıyorsun. Ortalama bin lira harcama parası götürüyoruz; bir yağ, bir şeker alıyoruz, başka bir şey alamıyoruz. Alışverişe gidiyoruz, boş geliyoruz."

"FİYATLAR GÜNDEN GÜNE DEĞİL, SAATLİK DEĞİŞİYOR"

Okula giden çocuklarının masraflarını karşılamakta zorlandıklarını belirten Pervin Çin ise "Sabah çocuğu okula gönderdiğin zaman onu bile düşünüyoruz. Harçlık olarak ne vereceksin? Bu bizim zorumuza gidiyor. Gidiyorsun bugün aldığın şeyi, yarın alamıyorsun. Fiyatlar günden güne değil, saatlik değişiyor zaten. Mecburen bütçenin yettiği kadar, azar azar her şeyi alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA