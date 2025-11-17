Haberler

Mardin'de 100 Yıllık Sabun Geleneği Sürdürüldü

Güncelleme:
Mardin'de bir aile, dedelerinden kalan 100 yıllık sabun yapım geleneğini doğal yöntemlerle devam ettiriyor. Kimyasal içermeyen sabunlar, Türkiye ve Avrupa'dan yoğun ilgi görüyor.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'de bir aile, dedelerinden kalan 100 yıllık sabun geleneğini sürdürüyor. Fabrika kullanmadan, tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri sabunlar hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan yoğun talep görüyor.

Mardin'in köklü esnaf ailelerinden biri, dedelerinden miras kalan sabun yapım geleneğini üç kuşaktır sürdürüyor. Ailenin son temsilcilerinden Mehmet Dede, çocuk yaşlardan beri bu işle uğraştığını belirterek, "Ortaokula, liseye gitmedim. Baba mesleğinden dolayı hep dükkanda kaldık. Bu bizim aile geleneğimiz" dedi.

Kimyasal yok, koku ve renk bitkilerden

Tamamen doğal olarak üretilen sabunlarda boya, parfüm, kostik ve kimyasal madde kullanılmıyor. Mehmet Dede, sabunların üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Sabunlarımızı pişiriyoruz, ardından 5 ila 7 hafta kurumaya bırakıyoruz. Aynı gün satamıyoruz. Koku ve renk için sadece bitkileri kullanıyoruz. Sanayide kullanılan kostik yerine, yaktığımız odunun palamut külünü tercih ediyoruz. Bu yöntem asırlar öncesine dayanır."

Aile, ardıç katranlı sabun, bıttım sabunu, deve sütü ve eşek sütü sabunları gibi birçok doğal ürün üretiyor. Ardıç katranlı sabunun egzama, sedef ve sivilce gibi birçok cilt problemine iyi geldiğini belirten Mehmet Dede, bıttım sabununun ise saç dökülmesi için tercih edildiğini söyledi.

"Atalarımızdan nasıl öğrendiysek öyle üretiyoruz"

Ailenin tüm fertlerinin üretim sürecine dahil olduğunu belirten Mehmet Dede, "Bizde kalifiye eleman yoktur. Çünkü bu işi bilen de yok. Aile geleneği olduğu için torunlar, yeğenler hep birlikte çalışıyoruz. Atalarımızdan nasıl öğrendiysek o şekilde üretip satışa sunuyoruz" dedi.

Müşteriler memnun

Ailenin doğal sabunlarına Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından talep geliyor. Trabzon'da yaşayan bir müşteri, yıllardır ailesinin sabunlarını kullandığını belirterek memnuniyetini şöyle dile getirdi:

"Mardin sabunuyla 5-6 yıl önce tanıştım. Özellikle bıttım sabunu çok faydalı oldu. Ellerimde yarıklar oluşuyordu. Başka sabun kullandığımda çatlama başlıyordu. Menengiç sabunu bana çok iyi geldi. 6 yıldır kesintisiz sadece onu kullanıyorum. Tatile bile yanımda götürüyorum. Ellerimdeki yarıklar tamamen geçti."

