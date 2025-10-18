Manisa'da Cennet Elması Kurutma Geleneği Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her yıl sonbahar aylarında yapılan cennet elması (Trabzon hurması) kurutma işlemleri başladı. Evlerin balkonları ve bahçeleri, ipe dizilen elmalarla renkli bir görünüme büründü.

Sarıgöl'de vatandaşların kış hazırlıkları çerçevesinde cennet elması kurutma mesaisi başladı. Çerez olarak tüketilen cennet elması, kurutulduğunda hem daha uzun süre saklanabiliyor hem de daha tatlı bir lezzet kazanıyor. Cennet elması kurutan Ahmet Tosun, "Pazardan aldığımız elmaların bir kısmını ince çorap içine koyuyor, bir kısmını da ipe diziyoruz. Güneşte kuruyan elmalar kışın oldukça lezzetli oluyor. Her yıl bu geleneği sürdürüyoruz." dedi. - MANİSA