Manisa Büyükşehir Belediyesi yürüyen merdiveni onarıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan Şehitler ve Gaziler Yaya Üstgeçidinde arızalanan yürüyen merdivenin onarılması amacıyla çalışma başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan Şehitler ve Gaziler Yaya Üstgeçidi ile ilgili açıklama yaptı. Üstgeçidin yürüyen merdivenlerinde el bantlarının üzerinden kayma, acil durum butonlarına basma veya tekmeleme gibi nedenlerden dolayı arızaların yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, yaşanan arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. Şehitler ve Gaziler Yaya Üstgeçidinde yaşanan arızaların sebebi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: "Mimar Sinan Bulvarından vatandaşlarımızın güvenli şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yaptırılan Şehitler ve Gaziler Yaya Üstgeçidinde bulunan yürüyen merdivenlerde daha öncesi gerek sosyal medya gerekse yerel haberlere konu olan kamera görüntülerinden tespit edilen; el bantlarının üzerinden kayma, acil durum butonlarına basma veya tekmeleme gibi nedenlerden dolayı sık sık arızalar ve hasarlar meydana gelmektedir"

Üstgeçidin yürüyen merdivenleri ile asansörünün bakımlarının periyodik olarak yapıldığına da dikkat çekilen açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye başkanlığımızca yürüyen merdivenlerde teknik ekiplerimizce günlük kontroller yapılmakta ve kullanıma bağlı olarak meydana gelen arızalara anında müdahale edilmektedir. Ancak 2023 yılı içerisinde aylık yapılan periyodik bakımları dışında el bantlarının değiştirilmesi, yürüyen merdiven fren direnci, fotoseli, basamağı, basamak sensörü, basamak tekeri, şaft sensörü, el bandı sensörü ve kumanda panosu sürücüsü gibi bir dizi tamiratlar yapılmıştır ve yapılmaktadır" denildi.

Arıza tespitlerinin ardından eksikliklerin siparişinin verildiğinin belirtildiği açıklamada, "Kumanda panosunun çalışmaması, 3 adet basamağın kırık olması nedeniyle, yeni pano ve basamak siparişleri verilmiş, bu arızaları kaynaklı olarak, itfaiye tarafı iniş ve çıkışları çalışmamaktadır. Parça tedarikleri ile bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sonrasında yürüyen merdivenler aktif hale getirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır" denildi. - MANİSA