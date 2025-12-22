Bakan Yardımcısı Gizligider ile görüşen Ölmeztoprak, üreticinin taleplerini iletti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile Malatya'nın tarımsal geleceğini şekillendirecek başlıkları ele aldı. Görüşmede 2B orman arazileri, gölet yatırımları, zirai don sonrası üreticinin durumu ve kapalı sistem sulama projeleri ile ilgili sahadan gelen talepler çözüm odaklı biçimde ele alındı.

2B Orman arazileri ve uygulama sorunları

Milletvekili Ölmeztoprak, üreticiyi yakından ilgilendiren 2B orman arazilerinin yasal süreci ve halihazırda kırsal alanlarda bulunan yerleşimlerin düzenleme içindeki konumu, uygulama esasları ve Meclis'e sunulması öngörülen takvim üzerinde durdu.

Gölet projeleri için takvim ve ödenek değerlendirmesi

Devam eden gölet projeleri için ödenek aktarımı, öncelik sıralaması ve tamamlanma takvimlerinin değerlendirildiği toplantıda Milletvekili Ölmeztoprak, yakın takibi yapılan yatırımların 2026 hedefiyle tamamlanması, sulama kapasitesinin artırılması ve çiftçinin maliyet yükünün azaltılması konularında kararlılık vurgusu yaptı.

Zirai don sonrası üreticinin korunması

Kayısı başta olmak üzere Malatya'nın temel tarım ürünlerinde yaşanan zirai don olaylarının üretici üzerindeki etkilerini de görüşen Ölmeztoprak, rekolte kaybı, ürün kalitesi ve pazar dengesi çerçevesinde üreticinin korunmasına yönelik destek ihtiyacını değerlendirdi.

Kapalı sistem sulama ile verimde artış hedefi

Görüşmede ayrıca kapalı sistem sulama projelerinin yaygınlaştırılması konusunu gündeme getiren Milletvekili Ölmeztoprak, su kaynaklarının daha verimli kullanılması, üretimde verim artışı sağlanması ve çiftçinin maliyet yükünün azaltılması amacıyla sistemin Malatya tarımı için stratejik bir adım olduğuna dikkat çekti.

"Toprağı ve emeği korumak önceliğimiz"

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'da tarımsal üretimin hayvancılıktan bitkisel üretime, altyapıdan finansmana kadar bütüncül bir anlayışla ele alındığını belirterek, amaçlarının toprağın bereketini koruyan, suyu verimli kullanan ve üreticinin emeğini karşılıksız bırakmayan bir tarım düzenini kalıcı hale getirmek olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve bakanlık yetkililerine teşekkür eden Ölmeztoprak, yapılan istişarenin Malatya tarımı için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti. - MALATYA