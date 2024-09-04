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Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'dan destekleme modeli açıklaması

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Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere yönelik yeni destekleme modeliyle ilgili açıklama yaptı. Akın, desteklemelerin arttırıldığını ve kuzu/oğlak desteğinin eklendiğini belirtti.

(MALATYA) - Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere yönelik yeni destekleme modeliyle ilgili açıklama yaptı. 2024 yılında destekleme modelinin değiştirildiğini belirten Akın, daha önce anaç koyun ve keçilere verilen desteklere kuzu ve oğlak desteğinin eklendiğini söyledi. Akın, 2 Eylül itibarıyla başlayacak başvuruların aralık ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere yönelik yeni destekleme modeli hakkında açıklama yaptı. Kadınlara, gençlere ve küçük aile işletmelerine yönelik desteklemelerin arttırıldığını söyleyen Akın, daha önce anaç koyun ve keçilere verilen desteklere kuzu ve oğlak desteğinin eklendiğini belirtti. Akın, şunları söyledi:

"Yetiştiricilerimiz hayvanlarını kesinlikle küpelettirmeden, kayıt altına aldırmadan kuzu ve oğlaklarını satmasınlar çünkü kayıt dışı olanlar destek alamayacak. Onun için buradan yetiştiricilerimizi uyarmış olalım. Mağdur olmamak adına müracaatlarımızı birliğe yapalım. Öncelikle bulunduğunuz il ve ilçe müdürlüklerine gidip makbuzunuzu kestirimini yapalım, güncellememizi yapalım. Ondan sonra birliğe gelip kayıtlarımızı oluşturalım ki yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz mağdur olmasın."

Küçük işletmeler, gençler ve kadınlara ekstra destek

Destekleme modeli kapsamında şunlar yer alıyor:

-Yeni küçükbaş hayvancılık destekleri 2024 yılında kuzu/oğlak desteklemesi 200 TL olurken çoban desteği 36 bin TL oldu. Destekleme alabilmek için kuzuların en az 120 gün işletmede kalması gerekiyor. 2024 yılı temel destek miktarı 200 TL olarak belirlendi.

-Küçük işletmeler, gençler ve kadınlara ekstra belirtilen katsayılarda destekleme verilecek.

-En fazla 100 baş anaç koyun ve keçisi olan işletme sahiplerine oğlakları ile dişi kuzular için ilave 1 kat artı 200 TL destekleme verilecek.

-Kadın yetiştiricilere ve 41 yaşından gün almamış gençlere oğlak ve dişi kuzuları için 0,7 kat artı 140 TL destekleme alabilecek.

- Birinci derece tarımsal amaçlı örgütlere üye olan yetiştiricilere oğlak ve kuzularına 0,2 kat artı 40 TL destekleme alabilecek.

100 baş ve üzeri anaç kovun keçi varlığına sahip işletmelere en fazla bir sürü yöneticisi için 100 baş üzerinden ilave 1,8 kat artı 36 bin TL destekleme alabilecek.

-Bakanlık tarafından yıl içinde yapılan aşılamalardan sonraki 72 saat içinde atik (abort) olması durumunda il- ilçe tarıma başvuru yapıp numunenin laboratuvara gitmesi sonucu brucella çıkmaması durumunda büyükbaşlarda 5 bin TL, küçükbaşlarda bin TL destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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