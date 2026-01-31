Haberler

Malatya'da 2026 şampiyon adayı taylar dünyaya gelmeye başladı

Malatya'da 2026 şampiyon adayı taylar dünyaya gelmeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde, 2026 yılı için 125 şampiyon adayı tayın doğumu bekleniyor. Şu ana kadar 36 tay doğdu ve sağlıklı olarak büyüyor.

Malatya'da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde, 2026 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde, 2026 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı.

Osmanlı'da ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatı Hümayun adıyla kurulan Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. 1915 yılında Hara ismini alan ve 1928 yılında Sultansuyu Harası adıyla faaliyet gösteren işletmede, hem atların sağlığı hem de kaliteli yetiştiricilik için modern bakım ve besleme yöntemleri uygulanıyor.

"Şu ana kadar 36 tay doğumu gerçekleşti"

İşletme Müdürü Hüseyin Öcal, 2026 yılı için toplam 125 şampiyon aday tay beklediklerini ifade ederek, "Şu ana kadar 36 tayımız doğdu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ekiplerimiz, doğum döneminde hem tayların hem de annelerinin bakımı için büyük bir özenle çalışıyor. Amacımız, önümüzdeki yıllarda sahada başarılı yarış atları yetiştirmek" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu