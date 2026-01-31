Malatya'da 2026 şampiyon adayı taylar dünyaya gelmeye başladı

Malatya'da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde, 2026 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde, 2026 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı.

Osmanlı'da ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatı Hümayun adıyla kurulan Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. 1915 yılında Hara ismini alan ve 1928 yılında Sultansuyu Harası adıyla faaliyet gösteren işletmede, hem atların sağlığı hem de kaliteli yetiştiricilik için modern bakım ve besleme yöntemleri uygulanıyor.

"Şu ana kadar 36 tay doğumu gerçekleşti"

İşletme Müdürü Hüseyin Öcal, 2026 yılı için toplam 125 şampiyon aday tay beklediklerini ifade ederek, "Şu ana kadar 36 tayımız doğdu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ekiplerimiz, doğum döneminde hem tayların hem de annelerinin bakımı için büyük bir özenle çalışıyor. Amacımız, önümüzdeki yıllarda sahada başarılı yarış atları yetiştirmek" diye konuştu. - MALATYA