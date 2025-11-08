Haberler

Maden Suyu Üreticileri Derneği'nden Sektörel Toplantı

Maden Suyu Üreticileri Derneği'nden Sektörel Toplantı
Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) üyeleri, maden suyu sektörünü etkileyen gelişmeleri ve sürdürülebilirlik konularını ele almak üzere bir araya geldi. toplantıda başkan Ömer Kızıl, Türkiye'nin maden suyu zenginliklerinin tanıtımına vurgu yaptı.

Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) üyeleri, sektörü etkileyen güncel gelişmeler, mevzuattaki yenilikler ve sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları ele aldığı toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan MASUDER Başkanı Ömer Kızıl, Türkiye'nin sahip olduğu zengin maden suyu kaynaklarının tanıtımının önemine dikkat çekti. Kızıl, "Maden suyumuz hem yerli ve milli kaynaklarımızdan biri hem de dünyanın en yüksek mineral değerlerine sahip doğal içeceklerindendir. Bu değeri daha geniş kitlelere tanıtmak ve sektörün hak ettiği itibarı güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye Çevre Ajansı iş birliğiyle yürütülen Depozito Yönetim Sistemi (DYS) çalışmaları hakkında da bilgi paylaşıldı. DYS'nin sektöre etkileri, çevresel sürdürülebilirlik açısından sağlayacağı katkılar ve uygulama takvimi değerlendirildi.

Katılımcılar, sektörün geleceğine yön verecek bu sistemin etkili biçimde uygulanabilmesi için görüş ve önerilerini paylaştı. - BURSA

