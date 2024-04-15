Maden İhracatında Artış Devam Ediyor

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üye Metin Çekiç, "Maden sektörünün ihracatını geçen yıla göre değerlendirdiğimizde metalik madenler hariç, doğal taş ve endüstriyel madenlerde sıkıntıların sürdüğünü görüyoruz" dedi.

Kapsayan ilk çeyrekte Türkiye'nin maden ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,35 artarak 1 milyar 317 milyon dolardan, 1 milyar 400 milyon dolara yükseldi. Çekiç, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bahsi geçen dönemde metalik cevherler ihracatındaki artışın ise yüzde 25'i aşarak 441 milyon dolardan, 552 milyar dolara çıktığını kaydeden Çekiç, "Doğal taş ihracatındaki yükseliş sınırlı oldu. 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin doğal taş ihracatı 416 milyon dolarken, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1'lik artışla 420 milyon dolara ulaştı. Endüstriyel mineraller ihracatında ise yüzde 0,62'lik gerileme görüldü. 2023 ocak-mart aylarında 283 milyon dolar olan endüstriyel mineraller ihracatı 282 milyon dolara geriledi" diye konuştu.

"Çin ilk sırada"

2024'ün ilk 3 ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 389 milyon dolar ile Çin'in yer aldığını aktaran Çekiç, "Çin'e yapılan ihracat, geçen yıl aynı dönemde 325 milyon dolar seviyelerindeydi. Artış oranı yüzde 20'ye yaklaştı. İkinci sıradaki ABD'ye ihracat yüzde 17'lik artışla 99 milyon dolardan, 115 milyon dolara yükseldi. Üçüncü sırada, yüzde 39 artışın görüldüğü 106 milyon dolarlık ihracatla Bulgaristan yer aldı. Bulgaristan'a 2023'ün ilk 3 ayında 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. İhracatta dördüncü sırada ise İspanya yer aldı. 2023 ocak-mart döneminde 45 milyon dolar olan ihracat, yüzde 32'lik artışla 59 milyon dolara çıktı. İhracatta ilk 5 ülke arasında tek düşüş yaşanan ülke ise İtalya oldu. İtalya'ya ihracat yüzde 15'lik gerileme ile 65 milyon dolardan 55 milyon dolara düştü" bilgisini paylaştı.

"OVP hayata geçirilmeli"

Doğal taşta Türkiye en büyük pazarının ABD'de faizlerin hala yüksek olması ve Çin'deki yapı stoklarının fazla olması ihracatı olumsuz etkilediğine vurgu yapan Çekiç, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatımızın artırılması için Küme ve İMİB olarak sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetlerine önem veriyoruz. Orta Vadeli Program (OVP) hayata geçerse ihracatta bir ivme yakalayabiliriz. Sektör olarak uzun süredir dile getirdiğimiz ruhsat güvencesi ve tüm tabii kaynak yönetim sistemlerinin tek elden yönetilmesine dönük maddelerin OVP'de yer alması sektörümüz için çok önemli. Ama bunun aksiyona dönüşmesi ve bir an evvel hukuksal reformların yapılması gerekiyor. Aksi takdirde madencilik sektörünü zor günler bekliyor." - ESKİŞEHİR