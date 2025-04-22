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Maddi Zorluklara Rağmen Çocuklarına Oyuncak Araba Yapan Baba

Maddi Zorluklara Rağmen Çocuklarına Oyuncak Araba Yapan Baba
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yusuf Duru, maddi imkansızlık nedeniyle çocuklarına atık malzemelerden traktör ve araba yaparak sevindirdi. İki ay süren çalışmasının ardından çocukları mutlu etmek için bu projeyi gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yusuf Duru isimli vatandaş, maddi durumu iyi olmadığı için çocuklarına atık malzemelerden araba yaparak sevindirdi.

İlçede yaşayan 3 çocuk babası Yusuf Duru, çocuklarının oyuncak araba istemesi üzerine maddi imkansızlıktan dolayı almayınca çareyi atık malzemelerden buldu. Çocuklarının üzülmemesi için etrafta atık malzemeler toplayan Duru, iki ayda oyuncak traktör ve araba yapmayı başardı. Yaptığı traktör ve araba ile çocuklarını sevindiren baba Yusuf Duru, "Çocuklar hep benden araba ve traktör istiyorlardı, çok pahalı olduğu için hiçbir şekilde alamıyordum. Onlar üzülmesin diye kalktım etrafta atık malzemeler topladım ve yapımına başladım. Şükür 2 ay içinde tamamladım. Bir nebze de olsa traktöre benzettim. Onlar ev içinde biniyorlar. Onlar mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum. Ben çalışacak iş istiyorum, sadece çocuklarım için. Allah kimseyi fakirlikle sınamasın" dedi. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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