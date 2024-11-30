Lüleburgaz'da Dev Rüzgar Türbinlerinin Taşınması İlgiyle İzleniyor
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, montaj için yola çıkarılan dev rüzgar gülü türbinleri meraklı vatandaşların gözleri önünden geçti. Trafik polislerinin gözetiminde yapılan taşınma işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde onlarca metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki rüzgar gülü türbinlerinin taşınması meraklı gözlerle izlendi.
Montaj olacağı bölgeye götürülmek üzere yola çıkarılan onlarca metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki rüzgar gülü türbinlerinin Lüleburgaz'daki geçişini vatandaşlar meraklı bakışlarla izledi.
Çevre yolundan taşınan dev rüzgar gülü türbinleri güzergah boyunca meraklı gözlerle izlendi. Dev türbinlerin geçişi, trafik polislerinin gözetiminde sorunsuz şekilde sağlandı. - KIRKLARELİ