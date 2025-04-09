Limon İhracatı Yasağı Ertelendi: Çiftçiler Rahat Bir Nefes Aldı

(MERSİN) - Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Ticaret Bakanlığı'nın limon ihracatı yasağı kararını ertelemesini, "Çiftçimiz en azından önünü görebilecek" sözleriyle değerlendirdi. Şu an stoklarda bulunan limonun hem iç piyasaya hem ihracata yeteceğini ifade eden Avcı, "İstanbul'da limon fiyatı 60 lirayı, 100 lirayı bulabilir. Ticaret Bakanlığı'nın müdahale etmesi gereken yerler oralar" dedi.

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatına getirdiği yasak kararını, Mersin ve Adana yöresi çiftçilerinin tepkisi üzerine revize etti ve 15 Mayıs 2025'e kadar kararını erteledi. Ankara'ya giderek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşen heyette yer alan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ihracat yasağı kararı alınması ve kararın ertelenmesi sürecini değerlendirdi.

Avcı, şunları söyledi:

"Mersin'e yakışır şekilde, kuvvetli bir heyetle, çiftçimizi savunmak için Ankara'ya Ticaret Bakanlığı'na gittik. Bu yasağın mantıklı olmadığını orada dile getirdik. Bu yasak devam etseydi limon önümüzdeki yıl da dalında kalacaktı. Çiftçimiz bu yıl stok yaptı. Yapmasının nedeni bu yıl dalında para etmemesi. Ama don afetinden dolayı depolara girmeyen, açıkta kalan limon öldü. Öyle olunca ister istemez hareketlendi limon. Bununla beraber çiftçimiz kara depo dediğimiz yerde tuttu. Fiyatlar 40 lira bandına gelmişti. Ancak bu yasakla beraber 20 liraya düşecek. Çünkü zaten kara deponun maliyeti 20-25 lira bandında. Çünkü 8 lira dalında aldığınız limon, oradaki bekleme süresinde vereceğiniz ile 20-25 lira bandını buluyor. Yani çok afaki bir rakam değil. Buradaki tüccarlar, aradaki diğer aracılar üstüne biraz daha koyarsa İstanbul'da 60 lirayı, 100 lirayı bulabilir ama bu çiftçin problemi değil. Aslında Ticaret Bakanlığı'nın müdahale etmesi gereken yerler oralar."

"Stoktaki limon iç piyasaya yeter"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, limonun 6 yıldır çiftçiye para kazandırmadığını, limonun dalında kaldığını anlattıklarını ifade eden Avcı, "15 Mayıs talebini biz istedik. Arjantin ve Afrika'dan gelen limonlar pazara girecek. Bizim zaten fiyatımız yüksek olacağı için biz pazar payımızı zaten kaybediyoruz. İhracat yapma şansımız kalmıyor. Bu nedenle 15 Mayıs kararı bizim çiftçimiz için en azından iyi. En azından önümüzü göreceğiz. Fiyatlar daha yukarı gitmez. Çünkü dar bir zaman, 15 Mayıs baz alındı. Stoklarda 450 bin ton civarında limon var. Bizim aylık tüketimimiz Türkiye olarak 45 bin ton. Yani mevcut stoklar hem ihracata hem iç piyasaya yeter. Temmuz ve ağustos ayında ıskartalar artacağı için biraz yükselebilir. Bu yasağın çıkması hataydı. Bunun daha detaylı incelenmesi gerekirdi. Bakanlık'ta verilen bütün veriler bu yasağın çıkmaması gerektiği yönündeydi. Bürokratların bir yanılgıya düştüğünü düşünüyorum" diye konuştu.