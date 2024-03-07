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Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'ne Kutlu Eser atandı

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Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Genel Sekreteri Veli Oğuz'un görevden ayrılması sonrası boşalan Genel Sekreterlik görevine Kutlu Eser atandı.

Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Genel Sekreteri Veli Oğuz'un görevden ayrılması sonrası boşalan Genel Sekreterlik görevine Kutlu Eser atandı.

Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un görevden ayrılmasının ardından boşalan Genel Sekreterlik görevine Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'in teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tensipleriyle 2010 yılından beri Zafer Kalkınma Ajansının Kütahya Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörlüğü görevini yürüten Kutlu Eser vekaleten atandı.

Kutlu Eser'in biyografisi

"Kutlu Eser, 1978 yılında Hatay Dörtyol'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Dörtyol'da tamamladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Seramik Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 2 yıl Kütahya'da seramik sektöründe, 6 yıl İstanbul'da otomotiv yan sanayinde ihracat, dış ticaret ve pazarlama birimlerinde yönetici olarak çalıştıktan sonra 10.02.2010 tarihinde Zafer Kalkınma Ajansında uzman olarak göreve başladı. 14 Temmuz 2010 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında Kütahya Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü olarak görev yapan Kutlu Eser, görevi süresince ilde yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün birçok çalışmasında yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırımcılar için hayata geçirdiği tüm devlet desteklerinin, il bazlı ön fizibilite raporlarının, canlı bir sistem olan soru-cevap modülünün ve yatırımcı sözlüğünün tek bir çatı altında sunulduğu yatirimadestek.gov.tr sitesinin kuruluşunda ve yönetiminde çalıştı. Halen sitenin yönetiminde yer almakta olup sitede aktif olarak kullanılan teşvik robotunun, tedarik zinciri yerlileştirme modülünün ve US-97 ulusal faaliyet kodunun NACE kodu dönüşümlerinde kullanılan uygulama algoritmalarının ve tasarımlarının geliştirilmesinde önemli katkılar sunmakta. Bununla birlikte, Türkiye'nin 11. ve 12. Ulusal Kalkınma Planlarının Özel İhtisas Komisyonlarında ve çalışma gruplarında üye olarak görev aldı.Kalkınma ajanslarına bağlı 81 ilde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisi personeline yönelik teşvik eğitimleri verdi. Grafik tasarım yönüyle Ajansın kurulduğu günden bu yana birçok dijital ve basılı görsel çalışmalarına imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Destek Programı ve Genç İstihdamı logolarını ve Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer OSB logosunu tasarladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Eser, iyi derecede İngilizce biliyor." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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