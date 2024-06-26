Kütahya OSB Jandarma Karakolu Komutanı'na teşekkür plaketi takdim edildi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ufuk Gündoğdu'nun tayininin çıkması sebebiyle, Kütahya OSB Yönetim Kurulu tarafından kendisine teşekkür plaketi takdim edildi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleşen törende, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Ufuk Gündoğdu'ya hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Komutanımızın Sanayi Bölgemiz güvenliğine yaptığı katkılar unutulmaz. Kendisinin yeni görev yerinde de aynı başarıları sürdüreceğine inanıyoruz. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ne yapmış olduğu değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Yeni görev yerinde de başarılarının artarak devamını diliyoruz" diye konuştu.

Teşekkür plaketi takdimi sonrasında Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, gündem maddeleri ele alınması ve karara bağlanmasının akabinde son buldu. - KÜTAHYA