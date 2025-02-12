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Kütahya İl Jandarma Komutanı Bölgedeki Güvenlik Konularını Değerlendirdi

Kütahya İl Jandarma Komutanı Bölgedeki Güvenlik Konularını Değerlendirdi
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Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek sanayi bölgesinin faaliyetlerini ve güvenlik konularını değerlendirdi. Yönetim kuruluyla yapılan toplantıda, iş birliğinin güçlendirilmesi önemine vurgu yapıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Kütahya OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, sanayi bölgesinin faaliyetleri ve güvenlik konuları değerlendirildi.

Ziyarete Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı. Toplantıda, Kütahya OSB'nin sanayi ve üretim kapasitesine yönelik bilgiler paylaşılırken, bölgedeki güvenlik ve iş birliklerinin güçlendirilmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu. İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, Kütahya OSB'nin şehre ve ülke ekonomisine sağladığı katkıların önemine değinerek bölgenin güvenliği noktasında Jandarma teşkilatı olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak sanayi bölgesinde güvenliğin sağlanması noktasında Jandarma ile sürdürülen iş birliğinin önemine dikkat çekti. Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından ziyaret sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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