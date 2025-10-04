Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü'nden Gazeteciliğe Övgü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda gazeteciliğin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Rektör Kızıltoprak konuşmasında, gazeteciliğin sadece bir meslek değil aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğunu belirterek, "Sizler kaleminizle, kameranızla, mikrofonunuzla bu şehrin nabzını tutan, gerçeğin sesi olan kahramanlarsınız" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın köklü tarihine değinen Kızıltoprak, Aizanoi Antik Kenti'nden Dumlupınar Zaferi'ne, Germiyan kültüründen çini ve seramik atölyelerine kadar her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran kentin, gazeteciler sayesinde Türkiye'ye ve dünyaya tanıtıldığını söyledi.

Yerel basının, yalnızca şeffaflık ve doğru bilgilendirme görevini değil, aynı zamanda kentin sosyal ve ekonomik kalkınmasına da katkı sunduğunu ifade eden Rektör Kızıltoprak, Bir termal turizm haberi bir bölgenin geleceğini değiştirebilir, çinicilik üzerine yapılan bir haber bir atölyeyi dünya sahnesine taşıyabilir. Sizler demokrasinin bekçilerisiniz. Özgür basın, bir toplumun nefes borusudur. Sevgili meslektaşlarım, Kütahya'nın hikayesini yazmaya devam edin. Bu şehrin çinisini, termalini, tarihini, gençlerini görünür kılın. Sizler sadece birer gazeteci değil, bu toprakların hafızasını yazan tarihçiler, geleceğini inşa eden mimarlarsınız" dedi. - KÜTAHYA