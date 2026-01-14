Kütahya'da vergi incelemeleri semineri düzenlendi

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ev sahipliğinde "Vergi İncelemeleri, Vergi İnceleme Süreçleri, Vergi İnceleme Araçları ve Özellik Arz Eden Hususlar" konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer, kamu ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getirdi.

Düzenlenen seminere; Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu, Vergi Denetim Kurulu Bursa Denetim Daire Başkanı Ulvi Cantürk Kaya, Bursa Denetim Daire Başkan Yardımcısı Sinan Aydın, Kütahya Defterdarı Hatice İsgen Erçoşman, Kütahya SMMM Odası Başkanı Mustafa Çetinel, KUTBO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş'un yanı sıra mali müşavirler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, verginin adil rekabet ortamının sağlanması ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kayıt dışı ekonominin iş dünyasında haksız rekabete neden olduğunu belirten Eskioğlu, bu durumla etkin mücadelenin, kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine de değinildi.

Vergi inceleme süreçleri ile uygulamada karşılaşılan hususların ele alındığı seminer, katkı sunan kurum ve konuşmacılara teşekkür edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA