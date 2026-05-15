KUTSO'da iş sağlığı ve güvenliğinin denetim süreçleri ele alındı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak ve teftiş süreçleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalığın artırılması ve işyeri uygulamalarına yönelik bilgilendirme sağlanması amacıyla "İşin Yürütümü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen programın açılış konuşmalarını KUTSO 8. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Murat Aydın ile Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Gökhan Kuzu yaptı.

KUTSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişleri Şerif Çetin ve Talha Bakırcıoğlu tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında katılımcılara, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın faaliyetleri, işin yürütümüne ilişkin teftiş süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin kapsamı ile işyerlerinde sıklıkla karşılaşılan uygulama sorunları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca denetim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve mevzuata ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Toplantıya, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin, Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkan Yardımcıları Burcu Şenol ve Yasin Sezer ile iş dünyası temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA

