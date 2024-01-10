Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu öğrencileri, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çinikent Özel Eğitim Okulu Müdürü, öğretmen ve öğrenciler Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu'nu ziyaret ederek kendilerine verdikleri destek ve yardımlardan dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Vakıf Başkanı İhsan Tunçoğlu, eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - KÜTAHYA