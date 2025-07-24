Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner başkanlığında OSB Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar ve Mesut Yıldırım ile OSB Müdürü Murat Demir katıldı. OSB Müdürü Demir'in gündem maddelerini kurul üyelerine sunmasının ardından, ilgili maddeler oy birliğiyle karara bağlandı.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, alınan kararların Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni ufuklar açması ve ortak hedeflere ulaşmada katkı sağlaması temennisinde bulunuldu. - KÜTAHYA