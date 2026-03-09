Haberler

Katar'da mahsur kalan sporcular Türkiye'ye geldi

Güncelleme:
Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü kafilesi, Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladı. 31 kişilik kafile, Katar Büyükelçisi tarafından uğurlanarak, önce Riyad'a ardından havayolu ile İstanbul'a geldi.

Katar'a futbol turnuvasına katılmak için gittikten sonra mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü kafilesi Türkiye'ye geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da mahsur kalan 31 kişilik Kuşadası Küçükada Spor Kulübü kafilesi, Türkiye'ye dönmek üzere Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu tarafından uğurlanmıştı. 10-12 yaş aralığındaki 21 sporcu, 8 teknik heyet üyesi ve bir sporcunun 2 aile üyesinden oluşan kafile, Katar'dan otobüs ile hareket ederek önce Riyad'a buradan da havayolu ile Türkiye'ye geldi. İstanbul'a sorunsuz bir şekilde iniş yapan uçakla yurda dönen sporcuların buradan tekrar havayolu ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ardından da karayolu ile Kuşadası'na gelecekleri öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
