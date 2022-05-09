Kuşadası Belediyesi'nden Pazar Yeri İşgaliye Ücretlerinde İndirim

Kuşadası Belediye Meclisi, pazar yerlerinde uygulanan işgaliye ücretlerinde yüzde 20 oranında indirim yapma kararı aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pazar yeri esnafına kira indirimini etiketlerine yansıtmaları çağrısında bulundu.

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı, Kervansaray'da yapıldı.Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleşen toplantıda önemli bir karara imza atıldı. Pandemi döneminin başından bu yana belediye kiracısı esnafa 6 milyon 383 bin TL'lik destekte bulunan Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle zor günler geçiren pazar yeri esnafını yine yalnız bırakmadı.

KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN PAZAR YERİ ESNAFINA "KRİZ" DESTEĞİ

Belediye Meclis Üyeleri Seyfi Seyhan Suvari, Hayati Atlı, Emre Fazlılar, Gürol Turhan ve Melahat Yaylacı'nın verdiği önerge ile Kuşadası Belediye Meclisi gündemine gelen kent genelindeki pazar yeri kiralarında yüzde 20 oranında indirim yapılması talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oybirliğiyle kabul edildi.

PAZAR YERİ ESNAFI'NIN İNDİRİMİ TEZGAHA YANSITMASI BEKLENİYOR

İndirim kararının ardından konuşan Başkan Ömer Günel, "Bir yandan artan maliyetler karşısında ayakta durmakta güçlük çeken pazarcı esnafımıza destek olurken bir yandan da günden güne artan enflasyon rakamları karşısında alım gücü giderek düşen hemşehrilerimize destek olmak amacıyla pazar yeri kira bedellerinde indirim yaptık. Biz Kuşadası Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getirdik ve işgaliye gelirlerimizin yüzde 20'lik kısmından vazgeçerek indirime gittik. Pazar yeri esnafımız da uyguladığımız kira indirimini etiketlerine yansıtarak üzerlerine düşeni yapmalıdır. İndirim kararı pazarcı esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.