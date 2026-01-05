Haberler

Kuru temizlemeye bırakılan montun cebindeki 200 gram altın sahibine teslim edildi

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kuru temizleme firması, müşteriye ait montun cebinde bulunan 200 gram külçe altını dikkatlice bulup sahibine ulaştırdı. İşletme sahibi, emanete duydukları saygıyı vurgulayarak müşterilerin güveninin en büyük sermayeleri olduğunu belirtti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hizmet veren bir kuru temizleme firmasında müşteriye ait montun cebinde unutulan yaklaşık 200 gram külçe altın, firma yetkililerinin dikkati sayesinde kısa sürede sahibine ulaştırıldı.

Menteşe ilçesinde yeni açılan bir kuru temizleme firmasında örnek bir davranış sergilendi. Kuru temizleme için bırakılan bir montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, montun iç cebinde yaklaşık 200 gram külçe altın buldu. Durumun hemen işletme sahibine bildirilmesinin ardından, altınlar firma görevlileri tarafından muhafaza altına alındı. İşletme sahibi Raşit Tosun, müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaşıldığını belirtti.

"Emanet bizim için çok kıymetli"

Yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulunan Raşit Tosun, müşterilerinin kendileri için her şeyden önce geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bize bırakılan her eşya bir emanettir. Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez, herhangi bir tereddüt yaşamadan aciliyetle müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir"

İsmi öğrenilemeyen müşteri, unutulan değerli eşyasının eksiksiz şekilde geri verilmesinden dolayı işletme yetkililerine teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
