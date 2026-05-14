Konya'da otogarda Kurban Bayramı öncesi denetim

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde otogardaki işletmeleri denetleyerek fiyat etiketlerini kontrol etti. İl Ticaret Müdürü, tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Ticaret İl Müdürlüğü, Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki işletmeleri Kurban Bayramı öncesinde denetledi. Denetimlerde ekipler, özellikle fiyat etiketlerinin düzensiz olduğu işletmelerde incelemelerde bulundu. Denetim öncesi açıklamalarda bulunan İl Ticaret Müdürü Mustafa Çağlayan, "Sahada sürekli denetimlerimiz devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bu ara bayrama kadar otogarda denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Tüketicilerimiz için firmalarımızı Ulaştırma Bakanlığı'nın tarifelerine uyuyorlar mı diye denetimlerimizi yapacağız. Dolayısıyla tüketicilerimizin mağdur olmaması adına her zaman sahadayız. Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği tarifeler var. Bu tarifelerle firmalarımız uyuyorlar mı, uymuyorlar mı, onların kontrollerini yapacağız. Ayrıca otogarda bulunan diğer firmaların haricinde bir de gıdayla ilgili veya değişik sektörlerle ilgili satış yapan esnaf var. Onları da Etiket Yönetmeliğimize uyuyorlar mı diye onların denetimlerini yapacağız. Yani iki türlü bir denetim. Hem bilet gişelerinde hem diğer esnaf üzerinde denetimlerimizi burada yoğunlaştıracağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
