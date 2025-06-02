Kurban Bayramı Öncesi Kıyma Uyarısı: Sadece Kasaplar Çekebilir

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Kurban Bayramında kasaplar dışında kimsenin kıyma çekmemesi gerektiğini, lastikçi, kuaför ve tamircinin bile kıyma çektiğini belirterek vatandaşları ve esnafı ceza yememesi için uyardı.

Yağmur, yaptığı açıklamada yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hem vatandaşları hem de esnafı uyardı. Yağmur, herkesin kendi mesleğini yapması gerektiğini hatırlatarak, her Kurban Bayramında olduğu gibi bu Kurban Bayramında da kıyma çekenlerin ortaya çıkabileceğini, kıyma çekme işinin kasaplara ait olduğunu söyledi. Yağmur, geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramında lastikçi, tamirci ve hatta kuaförlerin bile bir kıyma makinesi koyup bayramda kıyma çektiğini hatırlatarak bu yıl buna izin verilmeyeceğini ağır cezaların geldiğini ifade etti.

Yağmur, bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından genelge geldiğini belirterek, "Buna göre, kasaplık mesleği dışında faaliyet gösteren esnafların kıyma çekmesi durumunda vergi muafiyetleri iptal edilecek. Herkes kendi işini yapmalı. Kurban Bayramı yaklaştıkça her yer kasap doluyor. Bu konuda sahada olacağız, denetimlerimizi artıracağız. Kuaför, lastikçi ya da tamirci gibi meslek gruplarının kalkıp kasaplık yapması halinde cezai işlem uygulanacak" dedi. - ADANA