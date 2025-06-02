Kurban Bayramı Öncesi Kıyma Uyarısı: Sadece Kasaplar Çekebilir

Kurban Bayramı Öncesi Kıyma Uyarısı: Sadece Kasaplar Çekebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Kurban Bayramı'nda kıyma çekme işinin sadece kasaplara ait olduğunu belirterek, diğer meslek gruplarının bu faaliyetten uzak durması gerektiğini hatırlattı. Denetimlerin artırılacağı müjdelendi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Kurban Bayramında kasaplar dışında kimsenin kıyma çekmemesi gerektiğini, lastikçi, kuaför ve tamircinin bile kıyma çektiğini belirterek vatandaşları ve esnafı ceza yememesi için uyardı.

Yağmur, yaptığı açıklamada yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hem vatandaşları hem de esnafı uyardı. Yağmur, herkesin kendi mesleğini yapması gerektiğini hatırlatarak, her Kurban Bayramında olduğu gibi bu Kurban Bayramında da kıyma çekenlerin ortaya çıkabileceğini, kıyma çekme işinin kasaplara ait olduğunu söyledi. Yağmur, geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramında lastikçi, tamirci ve hatta kuaförlerin bile bir kıyma makinesi koyup bayramda kıyma çektiğini hatırlatarak bu yıl buna izin verilmeyeceğini ağır cezaların geldiğini ifade etti.

Yağmur, bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından genelge geldiğini belirterek, "Buna göre, kasaplık mesleği dışında faaliyet gösteren esnafların kıyma çekmesi durumunda vergi muafiyetleri iptal edilecek. Herkes kendi işini yapmalı. Kurban Bayramı yaklaştıkça her yer kasap doluyor. Bu konuda sahada olacağız, denetimlerimizi artıracağız. Kuaför, lastikçi ya da tamirci gibi meslek gruplarının kalkıp kasaplık yapması halinde cezai işlem uygulanacak" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yunanlar Türkiye'ye küfretti! Ergin Ataman çıldırdı

Yunanlar Türkiye'ye küfretti! Ergin Ataman çıldırdı
Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig'den çekildi

Şampiyon olup ligden çekildiler
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular

Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'nın misillemesi sert oldu
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede öpücük yağmuru! Aşk tazelediler
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.