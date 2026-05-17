Kilis'te bayram öncesi bıçak bileme mesaisi başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'te bıçak bileme yoğunluğu başladı. Vatandaşlar kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçakçıların yolunu tutuyor. Bıçakçı Eyüp Kamil Kıdeyş, yoğunluğun her geçen gün arttığını ve son günlerde adeta patlama yaşandığını belirtti.

Yaklaşık 6 yıldır bıçak bileme işi yaptığını belirten Eyüp Kamil Kıdeyş, bayram öncesi yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi. Vatandaşların genellikle son günü beklediğini ifade eden Kıdeyş, "Şu an yoğunluk başladı, günden güne daha da artıyor. En son gün adeta patlama oluyor. İnsanlarımız nedense son günleri bekliyor. Biz istiyoruz ki herkesin işini zamanında yapalım fakat bazı vatandaşlarımız son günü tercih ediyor. Biz de sabrediyoruz, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son gün gece yarısına kadar bıçak bileme yapıyoruz" dedi.

Kullandıkları makinelerin özel olduğunu belirten Kıdeyş, "Bu iş doğrudan dededen miras değil ama dedem de bıçakçıydı. Biz biraz daha teknolojiyi takip ediyoruz ve teknolojiyle çalışıyoruz. Dede mesleğini sürdürüyoruz" diye konuştu.

İşin zorluklarına da değinen Kıdeyş, "En ufak bir dalgınlıkta bıçak yüzümüze savrulabilir. Elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş kolay bir iş değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eyüp Kamil Kıdeyş, bıçakların keskinliğini göstermek için kağıt ve içi su dolu şişeler üzerinde test yaptı. Bıçağın temas etmesiyle şişelerin kolaylıkla kesildiği görüldü. Aynı zamanda dükkana gelen bir müşteri de her sene bıçak bileme işlemi için geldiğini ve memnun kaldığını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
