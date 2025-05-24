Kurban Bayramı Öncesi Fatsa'da Hayvan Pazarında Denetimler Artırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında denetimlerini arttırdı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, kurbanlık hayvan arayışını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık seçimini yapabilmesi amacıyla Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki hayvan pazarında, Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, kurbanlık hayvanların küpe, pasaport ve sevk belgeleri kontrol edilerek hayvanların sağlık durumları yerinde incelendi. Aynı zamanda pazarda bulunan üretici ve satıcılara da hayvan refahı, hijyen kuralları ve kurbanlık hayvanlara yönelik yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ekipler, hayvan satıcıları ile vatandaşlara da dolandırıcılık ve farklı konularda bilgilendirmeler de yaptı. - ORDU