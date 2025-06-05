Kurban Bayramı'nda İstanbul Havalimanı'nda Yoğunluk: 245 Bin Yolcu Bekleniyor

Kurban Bayramı'nda İstanbul Havalimanı'nda Yoğunluk: 245 Bin Yolcu Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili için yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarına gitmek isteyenlerin İstanbul Havalimanı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor. Bugün 1.642 uçuş gerçekleştirilmesi ve 245.401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nı yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Bugün havalimanından bin 642 uçuş gerçekleştirilmesi, 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu devam ediyor. Bugün başlayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle havalimanında aralıklarla yolcu yoğunluğu gözlemlendi. Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişleriyle x-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçmesini sağlıyor. Bugün havalimanından bin 642 uçuş gerçekleştirilmesi beklenirken, 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Bayram tatilinin memleketinde değerlendireceğini ifade eden Emrah Bayhan, "Kurban Bayramı için tatile için memleketim Bitlis Tatvan'a gidiyoruz. 9 günlük bir tatil planladık bayramı orada geçireceğiz. Tatilimizi Kurban Bayramı'na denk getirmeye çalıştık. Dışarıda büyük bir trafik vardı havalimanına girerken de yolcu yoğunluğu vardı. İyi bir tatil olmasını diliyorum" dedi.

THY'de rekor beklentisi

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu talebini karşılamak havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. Bu bağlamda 378 ek sefer planlayan Türk Hava Yolları (THY) bugün gerçekleşmesi planlanan bin 292 sefer ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak. THY'nin dışında AJet 69, Pegasus 103 SunExpress ise 30'un üzerinde ek sefer planladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu

Huysuzlanan dana fotoğraf çekmeye çalışan iş insanını öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.